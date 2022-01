Corona-Bürgertelefon: Hunderte Anrufe täglich

Oft müssen Anrufer sich lange in der Warteschleife gedulden, um Auskünfte über Corona zu erhalten. Am meisten Anrufe prasseln auf die Mitarbeiter des Bürgertelefons um 8 Uhr in der Früh ein – bei Dienstbeginn.12 Mitarbeiter versehen derzeit Dienst beim gebührenfreien Bürgertelefon (Rufnummer 800 751 751), wo man sich 7 Tage die Woche von 8 Uhr bis 20 Uhr über Corona-Regeln und-Maßnahmen informieren kann.Seit kurzem stehen 4 Mitarbeiter von Montag bis Freitag durchgehend für die vielen Anrufe bereit, vorher waren es 4 Mitarbeiter vormittags und 3 Mitarbeiter nachmittags gewesen. Aufgrund der Nachfrage wurde aufgestockt.Samstags und sonntags tun hingegen ständig 2 Mitarbeiter beim Bürgertelefon Dienst.Viele Bürger melden sich zurzeit, weil sie den Grünen Pass nicht erhalten haben und wissen möchten, wann sie ihn endlich bekommen, berichtet Rauch. Dieses Problem tauche auch dann auf, wenn eine Quarantäne ende und die Daten nach Rom übermittelt werden. Danach sollte ein Bürger vom Gesundheitsministerium die Mitteilung erhalten, dass der Grüne Pass heruntergeladen werden könne. Dies funktioniert aber nicht bei allen Bürgern, sagt Rauch. Und diese bereits „freigetesteten“ Leute suchen dann beim Bürgertelefon Rat.Bürger, die in engem Kontakt mit einem positiv getesteten Menschen waren, wundern sich darüber, dass sie noch nicht darüber informiert wurden, ob sie jetzt in Quarantäne sind. Manche mit Corona infizierten Bürger warten seit längerem auf einen Testtermin – und melden sich deshalb beim Bürgertelefon.Ein Problem ist laut Rauch, dass bei täglich Tausenden positiv getesteten Bürgern der Sanitätsbetrieb eine Unmenge an Mails produzieren müsse – und da sei der Sanitätsbetrieb im Rückstand.Eher selten werden zurzeit Fragen über Verordnungen gestellt, berichtet Rauch. Einige Vereinsvertreter erkundigen sich darüber, ob sie Versammlungen organisieren dürfen. Auch die Ein- und Ausreiserichtlinien seien ab und zu ein Thema.Obwohl derzeit sehr viele Anrufe eingehen, hatte das Bürgertelefon auch noch viel bewegtere Zeiten. Zu Spitzenzeiten Ende 2020 war die Anlaufstelle mit 6 Mitarbeitern durchgehend besetzt. Bis zu 1900 Telefonate täglich wurden im November 2020 registriert. Heuer im Jänner lag der Spitzenwert bei 763. Im Juli kam man auf über 800 Anrufe, im Mai auf 900. Die Zahl der Anrufe hängt auch von den Verordnungen ab, erklärt Rauch.Gestartet ist das Corona-Bürgertelefon am 25. Februar 2020.

