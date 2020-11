„Corona-Tests als Chance“ – Kontakte minimieren

„Die Lage ist nach wie vor angespannt. Wir haben immer noch sehr sehr viele Neuinfektionen und eine große Belastung unserer Krankenhäuser“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher.Wie er auf der Pressekonferenz am Freitag betonte, erwarte man sich, „dass sich in den nächsten Tagen die Wirkungen der Verordnungen, die in den letzten Wochen erlassen worden sind, zeigen“.Man habe aufgrund des Infektionsgeschehens beschlossen, neue Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Am gestrigen Donnerstag wurde dazu eine Verordnung unterzeichnet, die mit Samstag in Kraft tritt. In allen Bereichen gelte es stets die Grundregeln einhalten. „Vor allem auch im Privaten“, betonte Kompatscher. Es gelte, die sozialen Kontakte zu minimieren und sich nicht mit Leuten aus anderen Haushalten zu treffen.Landesrat Arnold Schuler berichtete über die Maßnahmen im Zivilschutz und informierte über die geplanten Tests. Der flächendeckende Test sei eine „riesige Herausforderung“.Um diese Herausforderung zu bewerkstelligen sollen die verschiedenen Zivilschutzorganisationen genützt werden. Auch die Gemeindeleitstellen sollen einberufen werden.Insgesamt brauche es rund 200 Strukturen verteilt auf das ganze Land und jede Menge Personal, wie Schuler durchblicken ließ.Die Tests seien eine Chance, die Kurve nach oben zu brechen und die Corona-Fallzahlen zu korrigieren. „Es liegt jetzt an uns allen“, so Schuler. Er rief die Bevölkerung dazu auf, sich testen zu lassen.Landesrat Thomas Widmann betonte, dass man immer darauf hingearbeitet habe, die Testkapazitäten zu erhöhen. Man sei im Februar mit 30 Tests gestartet, derzeit nehme man täglich durchschnittlich rund 3000 Abstriche.Eine flächendeckende Testung der Bevölkerung mittels der Antigen-Schnelltests sei nun eine große Chance. Auf Grundlage des Screenings solle sich zeigen, welche weiteren Testmaßnahmen notwendig sind.Jeder einzelne Bürger könne seinen Beitrag leisten, in dem er sich testen lasse. Dies sei der einzige Weg, um wieder zurück zur Normalität zu finden. Alle seien dazu aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen.Mit vielen Tests schnelle Ergebnisse erzielen sei nun das Ziel. Der Antigen-Test sei dabei ein wertvolles Hilfsmittel um die PCR-Tests zu unterstützen, erklärte etwa die Primaria des Labors für Mikrobiologie und Virologie des Südtiroler Sanitätsbetriebes Elisabetta Pagani.Patrick Franzoni, Projektleiter „Südtirol testet“, erklärte die Testaktion.Mit dem Antigen-Schnelltest werde durch die Nase ein Rachenabstrich entnommen. Dann liege nach rund 15 Minuten ein Ergebnis vor. Somit könne man die infizierten Personen sofort isolieren. Mit dieser Aktion wolle man die Ansteckungsketten brechen.

