Coronavirus: Landesversammlung des Bauernbundes abgesagt

„Nach reiflicher Überlegung und sorgfältigem Abwägen von Für und Wider hat sich der Südtiroler Bauernbund schweren Herzens zur Absage der Landesversammlung am kommenden Samstag, den 29. Februar, aufgrund des Coronavirus' entschlossen“, heißt es in der Mitteilung des Bauernbundes, und weiter: „Die Landesversammlung ist eine Großveranstaltung und wird über mehrere Stunden in einem geschlossenen Raum mit über 500 Teilnehmern, darunter auch Gästen von außerhalb Südtirols, abgehalten.“Die Verleihung des Bergbauernpreises 2020 an 3 Familien und des Steinkeller-Stiftungspreises wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.Die Weiterbildungsveranstaltungen des Südtiroler Bauernbundes und die Ortsversammlungen, da kleiner und lokaler, werden wie geplant abgehalten.

