Coronavirus: Sogar das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Südtirol

Auf seiner Website rät das Auswärtige Amt von Reisen nach Südtirol ab: „Von nicht erforderlichen Reisen in die Regionen Südtirol, Emilia-Romagna und Lombardei sowie in die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien wird derzeit abgeraten.“Schon am Donnerstagabend hatte das Robert-Koch-Institut Südtirol zu einem Risikogebiet erklärt. STOL hatte berichtet.

