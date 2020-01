Coronavirus: Südtirol rüstet sich

Wie berichtet, ist die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit in China auf 80 gestiegen.





Am Montag werden bei einer Sitzung des Sanitätsbetriebes Details besprochen, wie bei einem Verdachtsfall in Südtirol vorzugehen ist.Geklärt werden Details zur Alarmierungskette und zur Versorgungskette. „Ein Notfallplan wird erarbeitet“, kündigt Landesrat Widmann an.Am Samstag gab es ein Treffen in Rom, welches Gesundheitsminister Roberto Speranza kurzfristig einberufen hat, um zu klären, welche ersten Schritte in den Regionen gemacht werden müssen. Für Südtirol war Primaria Dr. Elke Maria Erne dabei.

d/hof