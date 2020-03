Coronavirus: Zahl der Todesopfer in Südtirol auf 5 gestiegen

Der verstorbene Mann stammte aus Gröden und war 82 Jahre alt. Der an Herzinsuffizienz leidende Rentner war am Dienstag in der Triage/Notaufnahme Brixen aufgenommen worden und nach Bestätigung der Coronavirus-Infektion in die eigens dafür eingerichtete Abteilung im Krankenhaus Sterzing überstellt worden.Dort ist der 82-Jährige in der Nacht auf Samstag gestorben. Am Samstagvormittag hatte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mitgeteilt, dass mittlerweile 166 Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden und dass es zudem das 4. Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen gibt. Nun sind es 5.

ds