Das majestätische Tier, das mittlerweile zu einer echten Attraktion für Einheimische und Touristen in Cortina d'Ampezzo geworden ist, wurde am Montagmorgen von der Polizei in einen weiter entfernten Wald gebracht und frei gelassen.Zuvor hatte Hirsch Isaia von sich reden machen, nachdem, wie berichtet, zahlreichen Videos und Bildern mit dem zutraulichen Tier auf dem Markt in Cortina die Runde gemacht hatten.Darauf zu sehen war der Hirsch , wie er Äpfel aus einem Korb fraß und von den Verkäufern gefüttert wurde, vor den neugierigen Augen der Kunden, die die Szene beobachteten.