Täglich erhalten wir in der Redaktion E-Mails und Briefe von aufgebrachten Impfgegnern, die uns grob beschimpfen und bedrohen. Was in den sozialen Netzwerken an Schmutzkübelkampagne abgeht, ist erschreckend. Der Landeshauptmann, der Gesundheitslandesrat und der SVP-Obmann werden massiv bedroht. In den sozialen Netzwerken wird eine Stimmung erzeugt, die von Hass und Drohungen trieft.