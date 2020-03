Covid-19-Situation in Südtirol: 71 Tote, 1205 positiv getestet

Insgesamt sind bisher vom Südtiroler Sanitätsbetrieb 10.137 Abstriche untersucht worden, die 5994 Personen abgenommen worden waren.Stationär aufgenommen sind derzeit 229 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet worden sind, davon 206 Patienten in den Krankenhäusern des Landes und 23 in Gossensaß (diese mit geringen bis keinen Symptomen). Dazu kommen noch 63 Verdachtsfälle.Intensivmedizinische Betreuung benötigen weitere 51 in den Krankenhäusern versorgte Personen. Zusätzlich werden (Stand 29. März) 9 Patienten in Österreich (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch) intensivmedizinisch betreut.Die Zahl der Todesfälle beläuft sich auf 71.Insgesamt befinden sich 2518 Südtirolerinnen und Südtiroler in amtlich verordneter Quarantäne beziehungsweise in häuslicher Isolation. Die Quarantäne/häusliche Isolation bereits beendet haben 1801.Mittlerweile wurden 132 Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Dazu kommen noch 9 Basisärzte und 2 Basiskinderärzte. Die Zahl der von Covid-19 wieder Genesenen steigt ebenfalls an. Nun sind es in Südtirol 86 Personen, die als geheilt gelten.Untersuchte Abstriche am gestrigen Samstag: 969Positiv getestete neue Personen: 123Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 10.137Gesamtzahl der getesteten Personen: 5994Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 1205Auf Normalstationen und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/Personen: 229Covid-19 Patienten in Intensivbetreuung: 51Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 63Todesfälle seit Samstag bis zum heutigen Sonntag früh: 7Todesfälle insgesamt: 71Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 4319Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 2518Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 1801Geheilte insgesamt: 86Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 132Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 11Dazu kommen noch die Zahlen, die von den Seniorenwohnheimen gemeldet werden (Stand 28. März Abend):Von den 77 Heimen haben sich alle Heime beim eigens eingerichteten Krisenstab zurückgemeldet, in 46 gibt es Auffälligkeiten.Positiv getestete Heimbewohner: 107 in Heimen + 7 im Krankenhaus (Vergleich zum 27. März: 101 im Heim + 7 im Krankenhaus)Isolierte Heimbewohner: 386 (Vergleich zum 27. März: 371)Gestorbene Heimbewohner: 18 (Vergleich zum 27. März: 14)Positiv getestete Mitarbeiter: 138 (Vergleich zum 27. März: 85)Mitarbeiter in Quarantäne: 44 (Vergleich zum 27. März: 57)

lpa