Covid-Maßnahmen ignoriert: Lokal muss 5 Tage schließen

Einsatzkräfte der Carabinieri Bozen waren am Samstagabend auf einer Routinestreife, als sie beschlossen ein bekanntes Lokal in Südtirol zu kontrollieren. Darin fanden sie etwa 200 junge Leute vor, die tanzten, ohne die Covid-19-Maßnahmen zu beachten. Es wurden weder Masken getragen, noch die Sicherheitsabstände eingehalten. Außerdem befanden sich zu viele Personen im Lokal.Der Besitzer des Clubs wurde sofort aufgefordert die Musik abzustellen und die Anwesenden mussten das Lokal umgehend verlassen.Derselbe Besitzer war in der Nacht zuvor wegen einer ähnlichen Party bestraft worden. Am Freitag hatten die Carabinieri jedoch keine Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, sondern den Bericht an das Präsidium weitergeleitet, um die Einstellung der Tätigkeit zu veranlassen. Da es sich mittlerweile jedoch um einen mehrfach beanstandeten Verstoß handelt, konnten die Beamten die sofortige und vorsorgliche Schließung des Lokals für 5 Tage anordnen.Beide Verstöße wurden dem Landeshauptmann übermittelt, damit dieser gegebenenfalls weitere Schließungstage als zusätzliche Verwaltungssanktion verhängen kann. Die 5 „Vorsorgetage“ erstrecken sich nämlich nicht auf das kommende Wochenende, wo es zu weiteren Verstößen kommen könnte.Als die Carabinieri mit der Kontrolle des Lokals fertig waren, fiel ihnen ein offensichtlich betrunkenen Fahrer auf, der dabei war, den Parkplatz des Lokals zu verlassen. Sie hielten ihn an und führten einen Alkoholtest durch. Der 30-jährige Kosovare erzielte in beiden Tests einen Wert von 1,65. Es kam zum sofortigen Entzug des Führerscheins (mit Aussetzung desselben für ein bis 2 Jahre) und der Beschlagnahme des Fahrzeugs. Außerdem kassierte der 30-Jährige eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft für ein Strafverfahren, das zu einer Geldstrafe zwischen 1500 und 6000 Euro und einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu einem Jahr führen kann.

