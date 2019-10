Zum Schutz der Kinder: Alarm für Kindersitze Pflicht

In Italien sind in den vergangenen Jahren mehrere Kinder gestorben, nachdem sie von ihren Eltern stundenlang im Auto gelassen wurden.





Zum Schutz der Kleinen müssen deshalb in Italien die Kindersitze nun für Kinder unter 4 Jahren mit Alarmsystemen ausgerüstet werden: Man muss die Sitze nun mit entsprechenden Modulen nachrüsten oder eben neue Modelle kaufen.Für die Einführung der Kindersitze mit elektronischem Signal waren bis Juli 65.000 Unterschriften gesammelt worden. Italiens Verkehrsministerin Paola De Micheli unterzeichnete nun das noch fehlende Dekret. Es tritt in Kürze in Kraft.Wer sich nicht an die Vorschrift hält, muss mit einer Strafe zwischen 81 und 326 Euro rechnen.

stol