Das hätte schlimm enden können: 9-Jährige stürzt in Klausen vom 3-Meter-Brett

Beim Sprung vom 3-Meter-Brett ist am Dienstagnachmittag in Klausen ein 9-jähriges Mädchen verletzt worden: Es war kurz nach 16.30 Uhr. Der Sprung des Kindes ging daneben, es kam mit dem Fuß am Betonboden auf und verletzte sich am Sprunggelenk.Ein Mitarbeiter des Weißen Kreuzes Klausen, der zufällig Zeuge des Unfalls geworden war, versorgte das Mädchen gleich an der Unfallstelle.Das Weiße Kreuz rückte mit Notarzteinsatzfahrzeug aus Brixen und Rettungswagen aus: Die Retter aus Klausen brachten das Mädchen ins Krankenhaus nach Brixen.Die Verletzung am Fuß gilt als mittelschwer.