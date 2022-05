„Das ist ein neues Phänomen, das habe ich in 10 Jahren Jugendarbeit nie erlebt“ „Das ist ein neues Phänomen, das habe ich in 10 Jahren Jugendarbeit nie erlebt“

Besay Mayer (40) ist seit Jahrzehnten in der Meraner Jugendarbeit tätig, steht seit 2017 als Leiter dem Jugendzentrum Jungle vor, in dem sich nachmittags durchschnittlich 25 bis 50 aufhalten. Er hat ein Auge für problematische Jugendliche und hat seine Augen und Ohren überall, was Jugend und Problemfelder angeht. + von Luise Malfertheiner