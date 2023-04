Das Matroschka-Experiment und die kosmische Strahlung

Die Lebewesen halten sich im Wesentlichen in der Nähe der Erdoberfläche auf, in der so genannten Biosphäre. Die den Erdball umgebende Atmosphäre schützt den Lebensraum vor den lebensbedrohenden kurzwelligen Strahlungen des Weltraumes und schenkt ihm infrarote Strahlung zum Ausgleich des Energiedefizits der Organismen. - Foto: © Shutterstock