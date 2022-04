Heute vor 12 Jahren: Das Unglück der Vinschger Bahn mit 9 Todesopfern

Foto: © Landesfeuerwehrverband

12 Jahre sind seit dem Unglück der Vinschger Bahn am 12. April 2010 vergangen. An jenem Montag um 9 Uhr morgens wurde ein Zug der Vinschger Bahn im Bereich der Latschander zwischen Kastelbell und Latsch von einer Schlammmure erfasst. 9 Menschen verloren ihr Leben, 28 wurden verletzt.Die Opfer sind auch am heutigen Dienstag, 12 Jahre nach dem Unglück, unvergessen. Um ihrer zu gedenken, verlangsamt jener Zug, der am Jahrestag die Unglücksstelle an der Latschander passiert, seine Fahrt und gibt 3 akustische Signale ab.„Das furchtbare Unglück bleibt im Vinschgau und darüber hinaus in ganz Südtirol unvergessen. Gerade am heutigen Tag sind wir mit unseren Gedanken den Opfern nah, unser Mitgefühl gilt den hinterbliebenen Familien und Freunden“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider im Namen der Landesregierung. Wie bereits in den letzten Jahren ruft Alfreider auch zum heurigen Jahrestag dazu auf, kurz innezuhalten, um das Andenken der Opfer des Vinschger Bahnunglückes zu ehren.Auch der Landesfeuerwehrverband gedenkt der Opfer des Unglücks: „Der 12. April 2010 bleibt unvergessen als der Tag, an dem um 9 Uhr morgens ein Zug der Vinschger Bahn im Bereich der Latschander zwischen Kastelbell und Latsch während der Fahrt von einer Schlammmure erfasst wurde“, heißt es auf der Facebook-Seite des Landesfeuerwehrverbands.„9 Menschen mussten ihr Leben lassen, 28 Menschen wurden verletzt. 12 Jahre später sind die Opfer nach wie vor unvergessen. Durch den qualifizierten Einsatz der vielen Einsatzkräfte konnten Menschen gerettet und Verletzte gut versorgt werden und es war von Beginn an eine reibungslose und koordinierte Hilfeleistung möglich. Alle sind heute aufgerufen kurz innezuhalten, um das Andenken der Verunglückten des Vinschger Bahnunglückes zu ehren.“