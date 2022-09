Das verschwundene Erbe: Konto leergeräumt, Brüder erstatten Anzeige

Sein Leben lang hatte ein Ehepaar aus Kalabrien gespart, um seinen 3 Kindern eine finanzielle Starthilfe überlassen zu können. Zumal das Ehepaar sich mehrere Monate im Jahr in Südtirol aufhielt, beschloss es, in einer Filiale der Südtiroler Volksbank ein Konto zu eröffnen. Dort soll es seine sämtlichen Ersparnisse in Höhe von rund 480.000 Euro deponiert haben. Das Konto lautete auf die Namen der 3 Kinder, eine Tochter und 2 Söhne.Dann aber soll es sich die Mutter der 3 Erben anders überlegt haben. Telefonisch soll sie ihre Tochter damit beauftragt haben, das Konto in Südtirol wieder zu leeren und die knappe halbe Million Euro wieder aufs elterliche Konto zurückzuüberweisen. Daraufhin soll die Tochter des Ehepaares nach Südtirol gereist und das Konto geleert haben. Auf dem elterlichen Konto soll das Geld allerdings nie eingelangt sein.In der Folge hatten sich die Brüder der jungen Frau an die Carabinieri gewandt und Anzeige gegen sie erstattet. Wie die Ermittlungen der Bozner Staatsanwaltschaft ergaben, soll ein Großteil des Geldes inzwischen verschwunden sein. Nur mehr rund 186.000 Euro konnten auf einem Konto sichergestellt werden. Dieses Geld wurde vorsorglich beschlagnahmt. Über den Verbleib der restlichen Summe befragt, soll die Frau angegeben haben, diese in eine Kryptowährung angelegt und sich dabei verspekuliert zu haben.Die Staatsanwaltschaft erhob schließlich Anklage gegen die Frau. Sie muss sich nun am Bozner Landesgericht in einem Hauptverfahren wegen des Vorwurfs der Unterschlagung (Art. 646 StGB) verantworten. Im Falle einer Verurteilung riskiert die Frau eine Haftstrafe zwischen 2 und 5 Jahren.