„Dein Stern wird immer leuchten“ – Pflersch nimmt Abschied von Michi

Eine unüberschaubare Anzahl von Trauernden folgte dem Sarg vom Elternhaus zur Pfarrkirche. Pfarrer Cornelius Berea zelebrierte den Trauergottesdienst und sagte, wie schwer es für ihn sei, in so einem Moment, in dem die Eindrücke an Michael noch so lebendig seien, zu predigen. „Wir sehen heute, wie unfassbar fragil unser Leben ist. Es ist schwer, wenn Tränen unsere Sicht verschleiern und das Herz schwer ist, etwas zu sagen. Es ist einfacher, zu schweigen und die Trauernden in den Arm zu nehmen“.Eine Cousine erzählte aus Michaels Leben: „Am 22. September 2000 ging für deine Eltern durch deine Geburt die Sonne auf. Du hast ihr Leben mit Liebe und Lachen erfüllt“. Aufgewachsen im Hotel Argentum neben der Skipiste waren für Michael im Winter die Ski und im Sommer der Fußball sein Leben. Die Donnerstage waren für Ausflüge mit den Eltern reserviert, der Strandurlaub im Juni war Fixprogramm. Nach der Matura am Sportgymnasium besuchte Michael die Universität für Wirtschaft in Liechtenstein, machte seinen Master in St. Gallen und an der Bocconi in Mailand.„Dein Diplom wird dir zugeschickt werden, heute ist der Vize-Direktor der Bocconi hier, um dich auf deinem letzten Weg zu begleiten“, sagte die Verwandte und fuhr fort: „Liebe Priska und Albert, ihr habt Michi die Welt auf euren gemeinsamen Reisen gezeigt, und auch wenn wir meinen, die Welt ist am heurigen 16. August untergegangen, Dein Stern wird für uns immer am Himmel leuchten. Wir werden Dich nie vergessen“.Musikalisch gestaltete der Kirchenchor Pflersch und die Marschlmusik den Begräbnisgottesdienst mit. Zu Klaviermusik verabschiedeten sich Michis Freunde: „Du warst im positiven Sinne immer unser Mittelpunkt, immer der Beste von uns allen: in der Schule, der Uni, beim Sport“. Sie dankten Michi für seine Hilfsbereitschaft, dafür, dass er ihnen in der Schule seine Mitschriften geliehen hat, zum Zusammenhalt in der Klasse beigetragen hat, ihnen ein Vorbild war.Nach diesen Worten brandete Applaus auf. Michaels Eltern dankten für die Anteilnahme: „Es ist unglaublich schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren und ihn gehen zu lassen, aber wir danken allen für ihren Beistand und ihre Liebe“.