Dekret unterzeichnet: Maßnahmen in Italien ab Montag in Kraft

Am Nachmittag will Conte das Dekret im Detail vorstellen. Das Dekret wird vom 26. Oktober bis zum 24. November in Kraft sein.Das Dekret bestätigt die Schließung der Restaurants an Wochentagen und auch am Sonntag um 18 Uhr.Kinos, Theater, Spielhallen und Kasinos müssen geschlossen bleiben.Auch Fitnessstudios, Schwimmbäder sowie Wellness- und Spa-Zentren müssen schließen.Jegliche Feste und Partys werden verboten, ebenso beispielsweise Feierlichkeiten nach Hochzeiten. Auch Messen und ähnliche Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden.Friseursalons und Kosmetikstudios dürfen geöffnet bleiben.An den Oberschulen sollen mindestens 75 Prozent des Unterrichts in digitaler Form stattfinden. Einige Regionen planen sogar ausschließlich Fernunterricht für Oberschüler anzubieten. Präsenzunterricht wird hingegen weiterhin an den Grund- und Mittelschulen gewährleistet.Derzeit findet eine weitere Sondersitzung der Landesregierung statt, in welcher über das weitere Vorgehen in Südtirol verhandelt wird. Einzelne Maßnahmen aus dem Dekret könnten für Südtirol übernommen werden.

ansa/jot