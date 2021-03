Demo gegen Nasenbohrertest und für Schulöffnungen

Vor allem die Bedeutung der sozialen Kontakte für die Heranwachsenden wurde als wichtiges Argument ins Feld geführt.Die Demo verlief ohne Zwischenfälle. Auch zahlreiche Kinder und Jugendliche waren bei der Demo anwesend.Mit Plakaten und Bannern protestierte man gegen die Verordnung Nr. 15 vom 19. März, in der festgehalten wurde, dass Schülerinnen und Schüler in Grund- und Mittelschulen nur mit Nasenbohrertest am Unterricht teilnehmen dürfen. Alle anderen müssen im Fernunterricht bleiben.

dol