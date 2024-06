Den Sanitäts-Profis über die Schulter geschaut

82 Schülerinnen und Schüler der dritten, vierten und fünften Klassen von 11 verschiedenen italienischsprachigen Oberschulen aus dem ganzen Lande haben am Projekt teilgenommen.Die jungen Menschen hatten Gelegenheit, eine ganze Woche lang in die Welt der Krankenhäuser von Bozen, Meran und Brixen einzutauchen und die Welt eines „Gesundheits-Profis“ kennenzulernen. Der Blick hinter die Kulissen hatte ein bestimmtes Ziel: Mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen, für die verschiedenen Gesundheitsberufe. Zudem konnten die Jugend das Konzept der multidisziplinären Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen sowie die Ausbildungswege der verschiedenen Gesundheitsberufe kennenlernen.Die Schülerinnen und Schüler hatten während der Woche die Möglichkeit, an Führungen durch die Spitäler teilzunehmen, die verschiedenen Tätigkeiten zu erlernen und auch selbst anzuwenden. Dazu gehörten Wiederbelebungs- und Defibrillationstechniken, die Verwendung von Geräten wie Ultraschall, Phonendoskop und Gastroskop sowie ein mobiles Röntgensystem.Das Feedback war positiv: 79,4 Prozent der Schüler gaben an, sich wahrscheinlich für einen Gesundheitsberuf zu entscheiden. Fürs kommende Schuljahr soll die Zahl der Teilnehmer erhöht und ein noch tieferer Einblick in Sanitätsbetrieb und Arbeitsdynamik ermöglicht werden. Das Projekt wurde von der Pflegedirektion in Zusammenarbeit mit dem Dienst für Innovation, Forschung und Lehre (IRTS) des Sanitätsbetriebes sowie der Claudiana organisiert.