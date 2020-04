Der Ärger mit den Schutzmasken

„Daraufhin haben wir sofort ein Rundschreiben verschickt, dass diese Masken nicht im Covid-Hochrisikobereich einzusetzen sind“, sagte Florian Zerzer, Chef des Sanitätsbetriebs.Die Masken waren Teil einer großen Schutzausrüstungslieferung, die die Oberalp Gruppe in China organisiert hat. „Die Oberalp Gruppe ist kein Experte für Sanitärgüter und Zertifizierungen in diesem Bereich. Deshalb können wir kein Urteil darüber abgeben, ob die Schutzmaterialien den teilweise medizinischen Anforderungen entsprechen oder nicht“, ließ Oberalp-Geschäftsführer Christoph Engl am Montag auf „Dolomiten“-Anfrage wissen.

d/lu