29° in Gargazon, 28° in Bozen und 27° in Meran. Das war heute der bisher wärmste Tag des Jahres. Dank des recht kräftigen Südwinds herrscht auch am Kalterer See wieder Vollbetrieb. #Surfen #Kiten #Segeln pic.twitter.com/MflnqO8mDZ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) May 9, 2020

Dank des recht kräftigen Südwinds herrschte beispielsweise am Kalterer See wieder Vollbetrieb durch Surfer, Kiter und Segler.In den nächsten Tagen gehen die Temperaturen allerdings wieder zurück. Am Sonntag wird es nicht mehr so sonnig und am Montag folgt Regen.

