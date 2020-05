Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin in den sozialen Netzwerken mitteilt, wurde die höchste Temperatur mit 29,8 Grad in Gargazon gemessen. In Bozen und Branzoll lag der Höchstwert bei 29,7 Grad.Laut Peterlin wird es am Freitag nicht mehr ganz so heiß, auch ein paar Wolken ziehen auf.

stol