Der Herbst ist da: Temperaturen in Südtirol unter Null gesunken

Aus meteorologischer Sicht hat der Herbst bereits am 1. September Einzug gehalten – und nun ist er auch in Südtirols Städten angekommen. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin mitteilte, sanken die Temperaturen in Bruneck und Sterzing in der vergangenen Nacht erstmals unter den Gefrierpunkt, ein Minusgrad wurde dort jeweils gemessen.Kältepol ist zur Zeit jedoch das Hochpustertal. Dort sank die Quecksilbersäule in Welsberg, Sexten und Toblach sogar auf minus 3 Grad.Nichtsdestotrotz verläuft der heutige Dienstag verbreitet sonnig. Erst am Abend ziehen besonders im Norden Wolken auf und es können ein paar Regentropfen fallen. Viele Sonnenstrahlen gibt es auch in der restlichen Woche, die Quellwolken bleiben harmlos.Zum Wochenende hin wird es hingegen unbeständiger. In der Nacht auf Samstag ziehen Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge von Westen her Wolken auf, die sich im Tagesverlauf mit der Sonne abwechseln. Am Sonntag ist Regen nicht ausgeschlossen.