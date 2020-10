Der kälteste Oktober seit 10 Jahren geht zu Ende

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Auch die Niederschlagsmengen waren deutlich überdurchschnittlich. Südtirolweit hat es in etwa doppelt so viel geregnet wie üblich, vor allem aufgrund der zwei markanten Wetterereignisse am Wochenende 2./3. Oktober und am 26. Oktober, berichten die Landesmeteorologen.Die höchste Temperatur des Monats wurde gleich zu Beginn gemessen: Am 1. Oktober wurden an den drei Wetterstationen Gargazon, Auer und Laimburg jeweils 22,1 Grad verzeichnet, so die Meteorologen vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz in Bozen.Am kältesten war es am Morgen des 14. Oktober in Welsberg mit minus 5,5 Grad.Der Oktober geht versöhnlich zu Ende. So wie am heutigen Freitag wird es auch am letzten Oktobertag, also am morgigen Samstag, wieder sehr mild mit bis zu 18 Grad.Und auch sonst gab es noch einige goldene Oktobertage, wie diese Aufnahmen aus dem Schnalstal beweisen.

lpa/stol