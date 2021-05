Der Landesverband der Sozialberufe hat eine neue Vorsitzende

Valentina Burger kommt aus dem Bereich der Kleinkindbetreuerinnen, wo es um die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Ausweitung von Kinderbetreuungsangeboten sowie um die Rahmenbedingungen für Mitarbeiterinnen in diesem Bereich geht.Ihr Stellvertreter Christian Huber kommt aus dem Bereich Menschen mit Behinderung. Das Arbeitsspektrum in diesem Beruf reicht von der Unterstützung bei allen Verrichtungen des täglichen Lebens bis hin zu komplexen therapeutischen Maßnahmen und Trainings.Unterstützt werden beide vom Vorstand der sich wie folgt zusammensetzt:Renate Fink, aus dem Bereich der SeniorenwohnheimeWilhelmina Pernstich, aus dem Bereich der HauspflegeLea Zelger, Studierende an der Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt.Der scheidende Vorstand unter dem Vorsitz von Frau Kathrin Huebser wünscht e der neuen Vorsitzenden und dem Vorstand alles Gute für die anstehenden Herausforderungen.

stol