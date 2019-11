Der Schneefall hat begonnen

Der vom Landeswetterdienst vorausgesagte Schneefall hat eingesetzt. In der Nacht auf Freitag bzw. in den frühen Morgenstunden hat es in mehreren höher liegenden Landesteilen begonnen zu schneien. In den Tälern hingegen regnet es großteils. Die Niederschläge haben zumindest bisher allerdings noch zu keinerlei Problemen geführt. Schneefall und Regen sollen aber am Vormittag zunehmen.