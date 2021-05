Der Sommer ist noch nicht in Sicht

Woran liegt es, dass der Sommer auf sich warten lässt? Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt: „Wir verdanken das wechselhafte Wetter einer Nord-West-Strömung aus dem Atlantik, die feuchte Luft zu uns bringt.“Die abgekühlte Luft sorgt, so der Wetterexperte, für den andauernden Regen und den für die Frühlingszeit sehr untypischen eisigen Wind.So wurden am Mittwochmorgen laut Peterlin in St. Jakob/Pfitsch, Pens und Prettau eisige -3 Grad Celsius gemessen, erst am Nachmittag wird es wärmer.Im Laufe der Woche wird es zwar etwas milder, auch steigen die Temperaturen an, jedoch bleibt es trotzdem wechselhaft. In tiefen Lagen könnten sogar Werte von bis zu über 20 Grad erreicht werden, so Peterlin.Am morgigen Donnerstag muss man mit Regenschauern und Gewittern rechnen, gefolgt von sonnigen und wärmeren Temperaturen am Freitag. Das Wochenende gestaltet sich erneut wechselhaft.„Ende Mai kann man nicht mehr auf das lang ersehnte sommerliche Klima hoffen, aber mit Juni soll der Sommer nun endlich einkehren“, so Peterlin abschließend.

