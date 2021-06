Der sonnig-heiße Sommer geht weiter: Jetzt kommt die große Hitzewelle

Zu Wochenbeginn dürfte es aktuellen Prognosen zufolge noch relativ ruhig bleiben. Am Montag lösen sich Hochnebelfelder bald auf und die Sonne strahlt überall vom Himmel. Die Gewitterneigung steigt nur leicht an. Ähnlich sieht es auch am Dienstag aus, wobei am Nachmittag Blitz und Donner an einigen Orten nicht ausgeschlossen werden können.Der Mittwoch wird schließlich eher wechselhaft. Am Vormittag scheint noch die Sonne, am Nachmittag werden die Gewitter bereits häufiger. Am Donnerstag und Freitag ist es laut Vorhersagen des Landeswetterdienstes wieder meist freundlich.Die Temperaturen sind zu Wochenbeginn mit Höchstwerten von bis zu 35 Grad äußerst sommerlich. Im Laufe der Woche gehen sie dann etwas zurück.

deb