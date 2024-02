Der Volkmar mit der kalten Schnauze

Carabinieri-Hundeführer Riccardo Fede mit dem Diplom und seinem vierbeinigen Teamgefährten.

Mit seinem Hundeführer, dem Carabiniere Riccardo Fede, hat Verschüttetensuchhund Volkmar am Sonntag im Sarntal die Qualifikationsprüfung des Alpenvereins Südtirol Alpine Rescue bestanden.Dafür hat das Team fast ein Jahr lang intensiv trainiert und sogar Hubschrauberübungen absolviert.Volkmar ist damit der einzige Hund im Dienst der Carabinieri in Südtirol, der für den Einsatz im Lawinenfall zugelassen ist. Das freut die gesamte Truppe. Neben den Einheiten für die Suche nach Drogen, Waffen/Sprengstoffen und zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung hat die Hundestaffel von Leifers offiziell ein neues Spezialgebiet.Die Lawinenhundestaffel ist am Stützpunkt des Aiut Alpin Dolomites in Pontives stationiert und wechselt sich dort mit den Rettungseinheiten anderer Stellen ab.Der Landeskommandant von Bozen, Oberst Raffaele Rivola, kommentiert: „Mit der Ankunft von Volkmar vervollständigen die Südtiroler Ordnungskräfte ihr Spektrum an Einsatzmöglichkeiten im Gebirge.“