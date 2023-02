Die Isi-Hütte am Jochgrimm ist derzeit zwar geschlossen, aber die Besitzer wohnen auf der Hütte, zudem gibt es Skibetrieb.Am Freitagmorgen staunten manche Personen am Jochgrimm nicht schlecht, als ein Wolf seelenruhig nahe der Isi-Hütte vorbeispaziert ist.Der Spuk war dann nach wenigen Minuten zwar vorbei, was die Leute aber beunruhigt hat ist, dass das Raubtier überhaupt keine Scheu gezeigt hat.Es ist nicht das erste Mal, dass ein Wolf am Jochgrimm gesichtet wurde. In den Sommermonaten wurden dort zudem immer wieder Schafe und auch Kälber von Wölfen gerissen.