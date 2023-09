Deutschnofen: Pkw überschlägt sich – 56-Jähriger erheblich verletzt

Es war gegen 22.15 Uhr, als es zu dem Unfall kam. Auf einer Forststraße in einem Waldstück unweit des Fuchshofes überschlug sich der 56-jährige Fahrer mit seinem Pkw. Dabei wurde er eingeklemmt und erlitt ein Polytrauma (STOL hat berichtet). Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Sie befreiten den Mann aus dem Fahrzeug, versorgten ihn an der Unfallstelle und flogen ihn anschließend mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus von Bozen. Der Einsatz war nicht leicht, weil es in der Gegend keinen Empfang gab und die Kommunikationen mit den Zentralen dadurch kaum möglich war.Im Einsatz standen neben dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin auch das Weiße Kreuz der Sektion Deutschnofen, die Freiwilligen Feuerwehren von Deutschnofen und Petersberg und die Carabinieri.