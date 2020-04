Die aktuellen Zahlen: 1653 Infizierte, 156 Tote

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb meldet für den 5. April folgende Zahlen: 678 ausgewertete Abstriche in den vergangenen 24 Stunden, 42 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Gesamtzahl der Infizierten in Südtirol: 1653. Die Gesamtsumme der genommenen Abstriche beläuft sich auf 15.728. Getestet wurden bisher 8338 Personen.Nichtintensiv versorgt werden in den Abteilungen der Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, in den konventionierten Privatkliniken und in der Einrichtung in Gossensaß 218 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet worden sind. 63 als Verdachtsfälle geführte Personen werden ebenfalls vom Sanitätsbetrieb versorgt.48 Covid-19-Intensivpatientinnen und –patienten sind auf die Intensivabteilungen der Krankenhäuser in Südtirol verteilt und werden dort behandelt. 11 Südtirolerinnen und Südtiroler werden außerhalb von Südtirol intensivmedizinisch versorgt; sie sind in Intensivstationen in Krankenhäusern in Österreich (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch) und Deutschland (Leipzig) untergebracht.In den Südtiroler Krankenhäusern sind bisher 105 Patientinnen und Patienten verstorben, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren. Die Anzahl der mit Covid-19-Verstorbenen, die aus den Seniorenwohnheimen und dem Territorium gemeldet werden, beträgt mit Stand heute früh 51.Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen beträgt demnach 156.In amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation befinden sich 3293 Bürgerinnen und Bürger. 2364 Personen wurden bereits daraus entlassen. Insgesamt wurden bisher 5657 Personen unter amtliche Quarantäne oder Isolation gestellt. Bisher wurde bei 181 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sanitätsbetriebes positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. 10 Basisärzte und 2 Basiskinderärzte sind ebenfalls an Covid-19 erkrankt. 214 Bürgerinnen und Bürger können sich mittlerweile als geheilt betrachten.Untersuchte Abstriche gestern (4. April): 678Positiv getestete neue Personen: 42Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 15728Gesamtzahl der getesteten Personen: 8338Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 1653Auf Normalstationen der Krankenhäuser, in konventionierten Privatkliniken und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen/Personen: 218Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 48Südtiroler Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung im Ausland: 11Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 63In den Krankenhäusern des Sanitätsbetriebes Verstorbene: 105Verstorbene in den Seniorenwohnheimen/ Territorium: 51Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 156Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 5657Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3293Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 2364Geheilte insgesamt: 214Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 181Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 12

lpa/stol