Die allerletzten Sommertage...

Pünktlich zu Herbstbeginn

wird es kühler

Am Sonntagnachmittag ziehen ein paar Wolken übers Land. Dazwischen gibt es aber auch längere sonnige Abschnitte. Am wärmsten ist es in Bozen mit 27 Grad. Die nächsten Tage werden die Temperaturen aber tendenziell überall darunter liegen.Die nächste Woche beginnt mit Hochnebelfeldern in den Tälern. Über den Tag ziehen immer mehr Wolken auf. Der Landeswetterdienst prognostiziert eine erhöhte Schauerwahrscheinlichkeit von Westen her. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad.Gegen Dienstagabend steigt dann die Wahrscheinlichkeit für Regen und leichte Gewitter. Am Dienstag geht es zunächst unbeständig weiter, bis es im Tagesverlauf zu einer Wetterbesserung kommt.Am Mittwoch und am Donnerstag wird es überwiegend sonnig mit hohen Wolken. Gegen Donnerstagabend nehmen die Wolken dann zu und es kommt zu einigen Schauern. Am Freitag bleibt es überwiegend bewölkt und auch dann muss mit Niederschlägen gerechnet werden. Pünktlich mit Herbstbeginn sinken die Temperaturen etwas.