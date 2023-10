Die ersten Minusgrade der Saison wurden heute Morgen gemessen. - Foto: © TWITTER/Dieter Peterlin

Am gestrigen Sonntag hat es vor allem im Norden abgekühlt, wo Nordwind kalte Luft ins Land brachte. Heute Morgen war es dementsprechend kühl. In Sexten und in Prettau wurden minus 5 Grad, in Rain in Taufers minus 4 Grad und in Toblach und Corvara minus 3 Grad gemessen, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Heute soll es dann auch im Süden Südtirols deutlich abkühlen. Damit ist der Herbst endgültig eingetroffen. In den nächsten Tagen soll es Höchsttemperaturen zwischen 11 und 18 Grad geben. „Die Temperaturen haben sich jetzt der Jahreszeit angepasst“, sagt Peterlin.In den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Wochenende ist wieder mit Regen zu rechnen.