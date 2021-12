Die Helfer kommen mit der Drehleiter: Verletzte aus ihrer Wohnung geborgen

Die Feuerwehr Brixen hat sich am Freitagvormittag über die Drehleiter Zutritt zu einer Wohnung im dritten Stock eines Gebäudes an der Kreuzgasse in Brixen verschafft, um die Bewohnerin den Rettungskräften des Weißen Kreuzes Brixen samt Notarzt übergeben zu können.Die Frau war in ihrer Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Lauthals rief sie um Hilfe. Ein Nachbar hörte die Schreie und schlug Alarm. Die Feuerwehrmänner gelangten mit der Drehleiter auf den Balkon, stiegen über das Fenster in die Wohnung ein und übergaben die verletzte Frau den Rettungssanitätern.

ive/kn