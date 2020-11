Die Infizierten im Verhältnis zur Einwohnerzahl: Neue STOL-Karte

In der interaktiven Grafik sehen STOL-Leser die aktiven Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Unter Daten sind zusätzlich die täglichen Neuinfektionen sowie jene innerhalb von 14 Tagen pro 100,000 Einwohner im Bezug auf jede Gemeinde ersichtlich.Mit einem Klick auf die jeweilige Gemeinde oder beim Drüberfahren mit der Maus in der Karte werden die Informationen ganz oben auf der Seite und direkt in der Karte angezeigt. Links oben in der Karte kann das gewünschte Datum ausgewählt werden. Rechts oben in der Karte können die detaillierteren Daten pro Gemeinde aufgerufen werden.Die Daten werden aus den veröffentlichten Zahlen des Südtiroler Sanitätsbetriebes ausgelesen. SiMedia stellt das Hosting und Rechenleistung kostenlos zur Verfügung. Entwickelt hat die Applikation der Niederdorfer Ivan Sieder.

stol