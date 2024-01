Die kältesten Tage und Nächte des Winters: Frost im ganzen Land

Klarer Himmel lässt Temperaturen sinken

Sogar in Bozen und in tieferen Lagen werden Minusgrade gemessen. Die Tage gehören somit „zu den kältesten des Winters“, sagt Peterlin. Bereits am Samstag wurde es richtig frostig. In St. Jakob in Pfitsch wurden minus 17 Grad gemessen, in Sexten minus 16 Grad und in Welsberg minus 15 Grad.Eiskalt ist es auch in den Städten Sterzing und Bruneck mit jeweils minus 13 Grad. Auch tagsüber steigen die Temperaturen hier kaum über null Grad.„Heute und in den kommenden Tagen bleibt es ähnlich frostig. Nur am Donnerstag steigen die Temperaturen etwas an“, sagt der Meteorologe.Die tiefen Temperaturen kommen mit kalter Luft in den Tälern zustande, die in der Nacht bei sternenklarem Himmel noch weiter abkühlt. „Die Tiefstwerte werden dann kurz vor Sonnenaufgang gegen 7 Uhr gemessen. Dann ist es nämlich am kältesten“, erklärt Peterlin.