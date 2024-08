Die Polizei greift an Brennpunkten ein: Das ist ihre Bilanz

Kontrolliert wurde hauptsächlich an Brennpunkten der Stadt Bozen , u. a. am Mazziniplatz, in der Perathonerstraße, in der Südtiroler Straße und in der gesamten Altstadt.Diejenigen, die mit einem Aufenthaltsverbot belegt wurden, müssen das Gebiet verlassen und dürfen für die nächsten 3 Jahre nicht zurückkehren. Gegen weitere 4 Personen, die sich illegal in Italien aufhalten und bereits polizeilich vorbestraft sind, sprach der Quästor einen Ausweisungsbeschluss aus – sie müssen das Land innerhalb von 7 Tagen verlassen, andernfalls werden sie der Staatsanwaltschaft gemeldet und dann zwangsweise in ihr Herkunftsland gebracht.Eine mündliche Verwarnung bekamen dagegen 3 Personen mit früheren Verurteilungen wegen Straftaten verschiedener Art.„Die besondere Aufmerksamkeit, mit der die Patrouillen der Staatspolizei ihre tägliche Kontrolltätigkeit durchführen, ermöglicht es, Personen zu identifizieren und zu verfolgen, die durch ihr Verhalten gegen das Gesetz verstoßen oder in jedem Fall die öffentliche Sicherheit gefährden“, betont Paolo Sartori ?utm_campaign=click-on-tag' target='_blank'>Quästor Paolo Sartori