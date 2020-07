Die Sonne lacht: Sommerliche Aussichten für die kommende Woche

Wem der gestrige Samstag gefallen hat darf sich auch auf den heutigen Sonntag freuen. Ebenso sonnig und noch rund zwei Grad wärmer. Der nächste heiße Sommertag ohne Gewitter. ☀️ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) July 5, 2020

Gewitter ausgeschlossen: Mit dieser Nachricht erfreute Landesmeteorologe Dieter Peterlin die Südtiroler bereits am Samstag auf Twitter. Und auch die Prognose am Sonntagmorgen fiel ähnlich aus.Vollkommen verabschiedet haben sich die Regenwolken jedoch nicht. Zu Beginn der kommenden Woche steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit aufgrund des Durchzugs einer schwachen Kaltfront wieder etwas an. Am Montagnachmittag nehmen die Wolken langsam zu und besonders Richtung Süden kann es Schauer und Gewitter geben.Bereits in der Nacht auf Dienst beruhigt sich das Wetter jedoch wieder und es folgen sommerliche Tage mit viel Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad.Auch nach der Wochenmitte dominiert aus heutiger Sicht die Sonne am Himmel über Südtirol. Allerdings steigt die Schauerneigung erneut leicht an.

deb