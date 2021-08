Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch – und es bleibt kühl

Am Montag geht es vorerst mit relativ weit verbreitetem Sonnenschein los. Allerdings ziehen bereits zum Wochenbeginn einige Wolken durch und auch der eine oder andere gewittrige Regenschauer kann nicht ausgeschlossen werden.Ab Dienstag wird es dann wieder wechselhafter. Die Sonne kommt nur zeitweise hinter den Wolken hervor und so gut wie jeden Tag muss mit Regenschauern und Gewittern gerechnet werden.„Eine länger anhaltende stabile Phase ist bis Freitag unwahrscheinlich. Erst zum kommenden Wochenende sieht es nach einer Erwärmung aus“, schreibt Florian Schmalzl von Florians Wetterseite.Die Temperaturen sind aktuellen Prognosen zufolge ebenfalls verhalten und erreichen das langjährige Mittel nicht. Von Hochsommer also weiterhin keine Spur.

