Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

In amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation befinden sich 3346 Bürger. 2209 Personen wurden bereits daraus entlassen. Insgesamt wurden bisher 5555 Personen unter amtliche Quarantäne oder Isolation gestellt. Die nachfolgenden Zahlen der einzelnen Gemeinden beziehen sich bei den Infizierten auf die Gesamtzahlen seit Beginn der Krise.Bei den Angaben zur Quarantäne ist die Anzahl jener Personen angegeben, die sich derzeit, Stand Samstag, in amtlich verordneter Quarantäne befinden.In Partschins wurde der erste Fall einer Infektion gemeldet, ebenso in Sexten.Zudem wurden mehrere Personen aus italienischen Provinzen in Südtirol positiv auf das Coronavirus getestet. Auch befinden sich zahlreiche Personen, denen hierzulande eine häusliche Isolation verordnet wurde, außerhalb Südtirols in Quarantäne.

