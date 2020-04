Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

2041 Personen sind in Südtirol mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden. In fast allen Gemeinden des Landes gibt es an Covid-19 erkrankte Personen oder Menschen, die sich in amtlich verordneter Quarantäne befinden. STOL zeigt den Überblick.