Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

Die Zahl der Bürger, für die eine Quarantäne oder Isolation amtlich verordnet wurde, beträgt 2258. Ganze 7268 Südtiroler wurden bereits daraus entlassen. Insgesamt waren und sind 9526 Personen von amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation betroffen.Die nachfolgenden Zahlen der einzelnen Gemeinden beziehen sich bei den Infizierten auf die Gesamtzahlen seit Beginn der Krise. Bei den Angaben zur Quarantäne ist die Anzahl jener Personen angegeben, die sich derzeit, Stand Samstag, in amtlich verordneter Quarantäne befinden.Zudem wurden mehrere Personen aus italienischen Provinzen in Südtirol positiv auf das Coronavirus getestet.Auch befinden sich zahlreiche Personen, denen hierzulande eine häusliche Isolation verordnet wurde, außerhalb Südtirols in Quarantäne.Die Tabelle der mit Covid-19-Todesfälle in Südtirol wird ab dem heutigen Samstag in neuer, aggregierter Form pro Gesundheitsbezirk veröffentlicht. Zusätzlich werden Informationen hinsichtlich Verteilung nach Alter und Geschlecht gegeben. Die neue Tabelle berücksichtigt die Richtlinien zum Datenschutz und die entsprechenden Empfehlungen der zuständigen Behörden.

