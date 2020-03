Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

Ausgewertet wurden insgesamt 5718 Abstriche für 3777 Personen.Die Zahl der Corona-Toten in Südtirol ist am Sonntag auf 31 gestiegen.Abtei: 7 Infizierte und 14 in QuarantäneAhrntal: 3 Infizierte und 1 in QuarantäneAldein: 1 InfizierterAlgund: 4 Infizierte und 7 in QuarantäneAuer: 6 Infizierte und 10 in QuarantäneBozen:153 Infizierte und 441 Menschen in häuslicher QuarantäneBarbian: 1 Infizierter, 3 in QuarantäneBranzoll: 3 in QuarantäneBrenner: 5 Infizierte und 13 in QuarantäneBrixen: 28 Infizierte und 84 in QuarantäneBruneck: 9 Infizierte und 28 in QuarantäneBurgstall: 4 in QuarantäneCorvara: 11 Infizierte und 14 in QuarantäneDeutschnofen: 3 Infizierte 55 in QuarantäneEnneberg: 5 Infizierte und 18 in QuarantäneEppan: 12 Infizierte und 90 in QuarantäneFeldthurns: 2 InfizierteFranzensfeste: 1 InfizierterFreienfeld:5 Infizierte und 23 in QuarantäneGais: 2 Infizierte, 4 in QuarantäneGraun im Vinschgau:2 Infizierte und 2 in QuarantäneInnichen: 3 Infizierte und 7 in QuarantäneJenesien: 2 Infizierte, 5 in QuarantäneKaltern: 10 Infizierte und 28 in QuarantäneKarneid: 6 Infizierte und 17 in QuarantäneKastelruth: 47 Infizierte und 97 in QuarantäneKiens: 5 Infizierte und 9 in QuarantäneKlausen: 6 Infizierte und 10 in QuarantäneKurtatsch: 2 in QuarantäneLaas: 2 Infizierte und 5 in QuarantäneLajen: 10 Infizierte und 36 in QuarantäneLana: 2 Infizierte, 15 in QuarantäneLatsch: 7 in QuarantäneLeifers: 17 Infizierte und 38 in QuarantäneMeran: 39 Infizierte und 100 in QuarantäneMontan: 4 Infizierte, 16 in QuarantäneMoos in Passeier: 3 Infizierte und 14 in QuarantäneMühlbach: 1 InfizierterMühlwald: 2 in QuarantäneNaturns: 1 Infizierter, 6 in QuarantäneNatz-Schabs: 4 Infizierte und 27 in QuarantäneNeumarkt: 6 Infizierte und 20 in QuarantäneNiederdorf: 2 Infizierte, 2 in QuarantäneOlang: 5 Infizierte und 6 in QuarantänePartschins: 2 in QuarantänePfalzen: 1 Infizierter, 3 in QuarantänePfatten: 1 InfizierterPfitsch: 6 Infizierte und 30 in QuarantänePrad am Stilfserjoch: 1 InfizierterPrags: 1 Infizierter, 4 in QuarantänePrettau: 1 InfizierterRasen-Antholz: 1 in QuarantäneRatschings: 4 Infizierte und 20 in QuarantäneRiffian: 2 Infizierte, 2 in QuarantäneRitten: 6 Infizierte und 19 in QuarantäneRodeneck: 2 Infizierte und 1 in QuarantäneSchlanders: 3 Infizierte und 16 in QuarantäneSalurn: 5 Infizierte und 1 in QuarantäneSand in Taufers: 2 Infizierte und 18 in QuarantäneSarntal: 1 in QuarantäneSchenna: 1 Infizierter, 3 in QuarantäneSterzing: 8 Infizierte und 22 in QuarantäneSt. Christina: 16 Infizierte und 58 in QuarantäneSt. Felix/Schnals: 2 InfizierteSt. Leonhard in Passeier: 1 InfizierterSt. Lorenzen: 2 Infizierte und 8 in QuarantäneSt. Martin in Passeier: 1 InfizierterSt. Martin in Thurn: 1 InfizierterSt. Pankraz: 1 InfizierterSt. Ulrich: 36 Infizierte und 175 in QuarantäneTerlan: 7 Infizierte und 25 in QuarantäneTirol: 2 Infizierte und 2 in QuarantäneTisens: 2 Infizierte und 17in QuarantäneToblach: 1 InfizierterTruden: 1 InfizierterTscherms: 1 in QuarantäneUnsere Liebe Frau im Walde: 2 InfizierteVahrn: 5 Infizierte und 13 in QuarantäneVillnöß: 1 InfizierterVintl: 2 InfizierteVöls am Schlern: 3 Infizierte und 16 in QuarantäneVöran: 2 in QuarantäneWelsberg-Taisten: 2 Infizierte und 3 in QuarantäneWengen: 3 Infizierte und 2 in QuarantäneWolkenstein: 33 Infizierte und 144 in QuarantäneIn Bezug auf die stationären Aufnahmen in Südtirols Krankenhäusern ist keine Entspannung feststellbar. Zwar ist die Zahl der Personen mit Coronavirus-Infektionen, die in den Normalstationen der Krankenhäuser betreut werden, von 173 auf 164 leicht gesunken; mittlerweile benötigen aber 36 Personen intensivmedizinische Betreuung (zum Vergleich gestern: 32); die Zahl der Verdachtsfälle beläuft sich auf 45. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Südtirol, bei denen eine Covid-19-Infektion festgestellt wurde, beträgt derzeit (Sonntagmorgen, 22. März 2020) 31. Die seit der letzten Mitteilung verstorbenen 5 Frauen und 2 Männer waren durchwegs ältere Menschen (2 über 75 Jahre, 2 über 80 Jahre, 3 über 90 Jahre) mit mindestens einer, großteils mehreren schweren Vorerkrankungen.In häuslicher Isolation befinden sich mittlerweile 2158 Personen.

lpa/vs