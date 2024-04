Die Südtiroler Sporthilfe blickt auf ein arbeitsreiches Jahr 2023 zurück

212.750 Euro an Fördergeldern

Sporthilfe Gala im Kurhaus von Meran

Grandioser Start des Projekts „Great Season“

Nachdem der Sporthilfe-Präsident Giovanni Podini die Anwesenden begrüßte, folgten die Grußworte von Hausherr Thomas Thuile von KONVERTO und Landesrat Peter Brunner in Form einer Videobotschaft. Anschließend wurde das abgelaufene Jahr 2023 reflektiert und der Bericht des Präsidenten präsentiert, teilt die Südtiroler Sporthilfe in einer Aussendung mit.Insgesamt 212.750 Euro an Fördergeldern wurden im vergangenen Jahr an 187 Athletinnen und Athleten ausbezahlt und ihm Rahmen der Übergabefeiern ausgehändigt. „An dieser Stelle sei die großartige Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern und Sponsoren zu erwähnen, ohne die eine solche Fördertätigkeit nicht möglich wäre. Sie alle sind zusammen mit den Förderern, Mitgliedern und Gönnern, die tragenden Säulen für die Unterstützung der Nachwuchstalente“, äußerte sich Präsident Podini.„Die Südtiroler Sporthilfe und KONVERTO vertreten dieselben Werte und es freut uns, dass wir als Partner die Fördertätigkeit des Vereins aktiv unterstützen dürfen und damit unseren Beitrag dazu leisten Nachwuchstalente auf ihrem sportlichen Karriereweg zu begleiten,“ lobte KONVERTO-Direktor Thomas Thuile die gute Zusammenarbeit.Von großem Erfolg gekrönt war auch die Sporthilfe Lotterie. Trotz verspätetem Start war diese im vergangenen Jahr ausverkauft. Ein großer Dank gilt dabei allen Sparkasse Filialen, Sportlerinnen und Sportlern, deren Eltern und Loskäufern und -verkäufern für die tatkräftige Unterstützung. Beim Forst Sporthilfe Golf Charity Event in Petersberg, bei dem u.a. Markus Prock anwesend war, sowie den vielen Benefizveranstaltungen wie die Maratona dles Dolomites, der Supporters Cup, der Hero Südtirol Dolomites, die Benefizradtour Bozen-Split und v.a.m. konnten Spenden für den Nachwuchssport gesammelt werden.Die Südtiroler Sporthilfe sei auch aktiv ins aktuelle Jahr 2024 gestartet, heißt es in der Aussendung. In diesem Jahr zeichnet sich erneut ein Erfolg bei der Sporthilfe Lotterie ab. Im Rahmen der Sporthilfe Gala, Anfang April im Kurhaus von Meran, feierten die Südtiroler Topathletinnen und -athleten einen berauschende Galanacht im Outfit schwarz-gold. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung von RAI Südtirol live übertragen. Zudem stehen wieder etliche Benefizveranstaltungen auf dem Programm. Abschließend nutzte Giovanni Podini noch die Möglichkeit, um sich bei seinen Gremien, den treuen Partner und Sponsoren, Förderern, Mitgliedern, allen Vereinen und Verbänden, dem Amt für Sport der Autonomen ProvinzBozen, dem Coni Landeskomitee und nicht zuletzt den Medien für die herausragende Zusammenarbeit zu bedanken.Im Oktober viel der Start des neuen Projektes Great Season, bei des es darum geht, die Brücke zwischen Sport und Wirtschaft zu schlagen. 12 Sportleri sowie 12 Mentoren wurden für das Projekt gewonnen und absolvieren in folgenden Paarungen das 20-monatige Projekt:− Debora Vivarelli – HGV− Gianluca Vallini – Südtiroler Sparkasse− Sara Buglisi – Spezialbierbrauerei Forst− Emanuel Rieder – Alupress− Nathalie Kofler – Mila Bergmilch Südtirol− Simon Kainzwaldner – Rothoblaas− Francesca Pisciali – Alperia− Emanuel Perathoner – ueberall.− Evelyn Vivarelli – Eurac Research− Dominik Zuech – Fruitservice− Federica Sanfilippo – Podini− Leon Felderer – DurstDie Auftaktveranstaltung für das Projekt Great Season fand bei Rothoblaas in Kurtatsch statt. Hier trafen die Mentoren und Mentees das erste Mal aufeinander. In den 20 Monaten erhalten die Athleten nicht nur einen breiten Überblick über Themen wie Betriebswirtschaft, Management, Persönlichkeitsentwicklung, Projektmanagement, sondern auch praktische Tipps aus der Wirtschaft seitens der Mentoren. Anfang April fand an der Universität Bozen die zweite Veranstaltung statt, bei der die Themen Betriebswirtschaft und strategisches Management durch Dr. Thomas K. Maran erläutert wurden.