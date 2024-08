„ Wir folgen. Das ist die wirklich schlechte Nachricht der Woche. ” — Günther Heidegger, Vize-Chefredakteur

Für Zehntausende war es die Horror-Nachricht der Woche. Nein, nicht die rasante Talfahrt an der Börse. Schlimmer. Gemeint ist die Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien. Auch für viele Südtiroler Fans der Pop-Ikone ein schwerer Schlag.Die „Swifties“ wurden um das Konzerterlebnis ihres Lebens gebracht. Und das nicht etwa vom Wetter. Auch das kann bei solchen Events ein Spielverderber sein. Wie vor wenigen Tagen in Kaltern. Da wurde Ronan Keating von einem Gewitter von der Seebühne gespült. Firlefanz.In Wien waren es Extremisten. Und das ist der eigentliche Horror. Der islamistische Terror ist zurück in Europa . Und er bedroht unsere Sicherheit Deshalb muss unsere Antwort unmissverständlich sein: Wir lassen uns unsere Werte wie Freiheit und Demokratie nicht nehmen! Von niemandem.Die Absage der Swift-Konzerte fühlt sich allerdings anders an. So als wären die Terroristen auf der Siegerstraße. Sie diktieren. Wir folgen. Das ist die wirklich schlechte Nachricht der Woche.