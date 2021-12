Dieb in Bozen erst angezeigt, dann festgenommen

Kurz nach Mitternacht bemerkten Polizeibeamte in der Perathonerstraße einen jungen Mann, der sich zu verstecken versuchte. Kaum näherten sich die Ordnungshüter ihm, ergriff er die Flucht in Richtung der nahegelegenen Baustelle „Walther Park“. Währenddessen entledigte sich der Mann eines weißen Umschlags, den er in den Schnee warf.Die Polizei konnte den 23-jährigen ausländischen Staatsbürger allerdings nach kurzer Zeit aufhalten. Es stellte sich heraus, dass der weiße Umschlag Bargeld enthielt, das der Mann wenige Tage zuvor gestohlen hatte. Der junge Dieb gab zu, den Diebstahl begangen zu haben, um sich mit der Beute Drogen zu kaufen. Der Mann wurde zunächst auf freiem Fuß angezeigt.Einige Stunden später hörten die Polizisten, während sie den Hadrianplatz passierten, plötzlich Glasscherben klirren und eilten sofort zur Geräuschquelle. Vor Ort trafen sie auf denselben Dieb, den sie bereits zuvor aufgehalten und angezeigt hatten. Er war dabei, ein Geschäft durch die zuvor eingeschlagene Glasscheibe wieder zu verlassen.Erneut versuchte er zu flüchten, doch wieder konnten die Ordnungshüter ihn nach kurzer Verfolgungsjagd aufhalten. In seinem Besitz fanden sie das gestohlene Bargeld, etwas mehr als 100 Euro. Diesmal wurde der Dieb auf frischer Tat ertappt und daraufhin festgenommen.Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann in Zusammenhang mit weiteren bisher ungeklärten Diebstählen steht.

