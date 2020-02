Eppan: Dieb trickst mittels Alufolie Anti-Diebstahl-System aus

Aufgefallen war der Mann den Angestellten, weil er sich in einem Eppaner Einkaufszentrum auffällig verhielt.Die Carabinieri, die sofort vor Ort waren, erwischten den bereits polizeibekannten 35-jährigen R.Y. beim Verlassen des Geschäfts und kontrollierten ihn.In der Einkaufstasche, die der Marokkaner bei sich hatte, befand sich eine Art Vorrichtung aus Alufolie, die dazu diente, das Anti-Diebstahl-System am Ausgang des Geschäfts auszutricksen. Unter der Folie versteckt: Ein gestohlener Pullover im Wert von etwa 50 Euro.Außerdem fanden die Beamten heraus, dass der Pullover, den der mann trug, im selben Geschäft am Tag zuvor gestohlen worden war.Der Mann wurde auf freiem Fuße angezeigt.

