Diese 11 Südtiroler haben das Verdienstkreuz des Landes Tirol erhalten

In der Innsbrucker Hofkirche sind die Verdienstkreuze, Verdienstmedaillen und Lebensrettungsurkunden des Landes Tirol verliehen worden. - Foto: © Charly Lair - Die Fotografen / Land Tirol

Bernd Gänsbacher, Südtirols Ansprechpartner in der Corona-Pandemie, wurde mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol ausgezeichnet. - Foto: © Oliver Oppitz Photography

Auch Christina Gianotti wurde mit dem Verdienstkreuz geehrt. - Foto: © ru

Gurndin war von 2001 bis 2019 Pfarrer von Tils, Tschötsch und Pfarrseelsorger Vahrn. Am gestrigen Montag wurde er mit dem Tiroler Verdienstkreuz gewürdigt. - Foto: © "D"

Der Ehrenpräsident des Südtiroler Radsportverbandes, Antonio Lazzarotto, wurde ebenfalls mit dem Tiroler Verdienstkreuz ausgezeichnet. - Foto: © os

Diego Massardi wurde mit dem Tiroler Verdienstkreuz für seine Verdienste im Sozial- und Gesundheitswesen ausgezeichnet. - Foto: © DLife_LO

Klaus Notdurfter (links) ist für seine Verdienste in der Jugendarbeit mit dem Verdienstkreuz geehrt worden. - Foto: © see

Rosmarie Rassler Karbon hat das Verdienstkreuz für ihre Verdienste in der Religion und Seelsorge erhalten. - Foto: © br

Martina Schullian ist seit 2020 Präsidentin der internationalen Gartencenter-Vereinigung und seit dem gestrigen Dienstag auch Preisträgerin des Tiroler Verdienstkreuzes.

Monika Spinell hat das Verdienstkreuz für die Bildung hörgeschädigter Kinder erhalten.

Stefan Weissteiner, Ernst Bergmeister, Lukas Bergmeister, Oswald Weissteiner von der Freiwilligen Feuerwehr Pfunders wurden von Günther Platter (ganz links) und Arno Kompatscher (ganz rechts) mit der Lebensrettungsmedaille geehrt. - Foto: © Charly Lair - Die Fotografen / Land Tirol

127 Verdienstmedaillen, 56 Verdienstkreuze und 34 Lebensrettungsmedaillen wurden am gestrigen Hochunserfrauentag in der Innsbrucker Hofkirche an Persönlichkeiten aus Nord-, Süd- und Osttirol verliehen.Insgesamt 49 verdiente Preisträger stammen aus Südtirol. 11 Südtirolerinnen und Südtiroler durften sich über eine Ehrung mit dem Verdienstkreuz, der dritthöchsten Tiroler Auszeichnung, freuen. STOL stellt Ihnen die 11 frisch gekürten Südtiroler im Kurzüberblick vor.Bernd Gänsbacher ist seit 2020 ehrenamtlicher Coronavirus-Experte und Berater in Pandemie-Fragen für die Allgemeinheit, die Medien und den Südtiroler Sanitätsbetrieb. Der international anerkannte Arzt erhielt das Verdienstkreuz für seine Verdienste in der Medizinforschung und im Gesundheitswesen in Südtirol.Cristina Gianotti hat besondere Verdienste im Sozialwesen und im Bereich der Senioren in Bruneck nachzuweisen. Sie war unter anderem von 1999 bis 2021 Vorsitzende des Seniorengemeinderates in Bruneck und von 2010 bis 2020 Vizepräsidentin des Konsortiums Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal.Alois Gurndin wurde wegen seiner Verdienste in der Seelsorge, besonders in der Kinder- und Jugendarbeit und als geistlicher Assistent der Katholischen Frauenbewegung, geehrt. Gurndin war von 2001 bis 2019 Pfarrer von Tils, Tschötsch und Pfarrseelsorger Vahrn.Irma Hellweger Schrentewein hat das Verdienstkreuz des Landes Tirol für ihre kulturellen Verdienste im Überetsch erhalten. Hellweger Schrentewein war von 1965 bis 1976 engagiertes Mitglied im Krippenverein Bozen und bot danach Krippenbaukurse in Girlan, St. Michael und Kaltern an. Zudem ist sie beim Adventsingen, im Kirchenchor, als Humoristin bei Faschingsveranstaltungen und als Moderatorin von Volksmusiksendungen tätig.Antonio Lazzarotto wurde für seine Verdienste in der Südtiroler Sportszene, insbesondere im Radsport, gewürdigt. Lazzarotto war von 2009 bis 2020 Präsident des Südtiroler Radsportverbandes und ist 2021 zum Ehrenpräsident gekürt worden.Diego Massardi wurde mit dem Tiroler Verdienstkreuz für seine Verdienste im Sozial- und Gesundheitswesen ausgezeichnet. Er ist seit dem Alter von 19 Jahren und nun bereits über 30 Jahre Blutspender. Er war von 2001 bis 2009 Berater der Vereinigung der freiwilligen BlutspenderItaliens (AVIS) in Bozen und Südtirol und ist seit 2017 Präsident von AVIS Südtirol.Klaus Notdurfter ist für seine Verdienste in der Jugendarbeit mit dem Verdienstkreuz geehrt worden. Er ist Jugendführer im Südtiroler Alpenverein und Vorstandsmitglied im Forum Prävention. Von 1993 bis 2019 war Notdurfter unter anderem Direktor im Amt für Jugendarbeit.Rosmarie Rassler Karbon erhielt das Verdienstkreuz für ihre Verdienste in der Religion und Seelsorge. Sie war von 2004 bis 2016 Diözesanvorsitzende der Katholischen Frauenbewegung mit 240 Ortsgruppen. Sie beteiligte sich an der Organisation des Frauenfests 2014 in Brixen und die Frauenkulturtage sowie der Tauf- und Trauerbegleitung.Hermann Schnitzler wurde für seine Verdienste im Tourismus ausgezeichnet. Er ist seit 1986 der Gründer und Präsident des Meraner Musikwochenvereins (südtirol festival merano – meran), Präsident der Kurverwaltung Meran sowie Mitglied im Vorstand der Vereinigung Italiafestival.Martina Schullian wurde für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung in Südtirol ausgezeichnet. Sie ist Gründungsmitglied des Vereins Housing First Bozen EO, Initiatorin von Hilfsaktionen und Spendensammlungen und wurde mit dem Förderpreis für Pionierinnen in der nachhaltigen Landwirtschaft in Memoriam Agitu Ideo Gudeta ausgezeichnet. Seit 2020 ist Schullian Präsidentin der internationalen Gartencenter-Vereinigung.Monika Spinell Verdoes hat das Verdienstkreuz für die Bildung hörgeschädigter Kinder durch Einführung der muttersprachlichreflektierenden Lautsprachmethode erhalten. Sie ist zudem Beraterin des Elternverbandes für hörgeschädigte Kinder, Fachberaterin für Rehabilitation und die Erziehung sowie den Unterricht hörgeschädigter Kinder. Zudem bietet Spinell Verdoes jährliche Fortbildungen für Pädagogische Fachkräfte und Lehrpersonen an.Neben den 11 Südtiroler Verdienstkreuz-Preisträgern, haben 26 weitere Südtiroler die Verdienstmedaille des Landes Tirol erhalten.Mit der Verdienstmedaille wurden ausgezeichnet: August Amort, Massimo Antonino, Albert Atz, Herbert Bonora, Sieglinde Breitenberger Altstätter, Emilia Cervato, Robert Christof, Adolf De Lorenzo, Karl Girtler, Verena Gruber, Josef Guadagnini, Josef Lobis, Konrad Oberberger, Manuela Oberhammer, Josef Oberrauch, Andreas Passler, Ulrica Perathoner Comploj, Hedwig Pineider Daverda, Marlies Rossi Warasin, Hubert Schöpf, Thomas Schwingshackl, Johann Telser, Karl Tratter, Herbert Weger, Hermann Josef Weissteiner und Frieda Werth.Die Tiroler Lebensrettungsmedaille ging an insgesamt 12 verdiente Personen aus Südtirol. Die Preisträger der Lebensrettungsmedaille sind: Christian Nössing, Stefan Weissteiner, Ernst Bergmeister, Lukas Bergmeister, Oswald Weissteiner, Kathrin Plattner, Patrick Anrather, Norbert Waid, David Lee, Roman Eberhöfer, Konrad Holzknecht und Paul Platzer.Die Preisträger der Lebensrettungsmedaille wurden aufgrund ihrer Tapferkeit ausgezeichnet, indem sie das eigene Leben riskierten, um andere Menschen zu retten.